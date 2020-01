Schiaffo di Papa Francesco alla fedele: l'ironia sul gesto di Bergoglio viaggia sui social network

La reazione stizzita di Papa Bergoglio allo strattonamento subito in piazza San Pietro, a Roma, la sera del 31 dicembre (guarda il video qui) ha fatto il giro del web e alimentato ironie e prese in giro sui social network. Malgrado le scuse ufficiali fatte da Bergoglio la mattina del 1 gennaio (guarda qui). Tante immagini sono diventate subito virali, complici anche le catena in occasione degli auguri di Capodanno.

Anche Osho ha pubblicato un video con un commento in dialetto romanesco sul Papa (clicca qui per vederlo), mentre quelle qui riportate sono alcune delle immagini ironiche e satiriche ormai virali sui social network.