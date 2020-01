Un presepe nel casco della moto: la natività racchiusa e protetta dentro all’oggetto simbolo della sicurezza stradale. Un presepe davvero originale realizzato da Luisa Zappitelli, 108 anni compiuti lo scorso 8 novembre 2019, la "nonna d’Italia", assieme alla figlia Anna Ercolani, che fa bella mostra nell’abitazione di Città di Castello e accoglie i parenti e amici che vanno a farle visita in questi giorni. Giuseppe, Maria e il bambin Gesù avvolto nella paglia di una mangiatoia anziché all’interno della tradizionale grotta in un contemporaneo contenitore per così dire contemporaneo, un casco per moto, anzi per vespa, la due ruote che nonna Luisa utilizzava da giovane per andare al lavoro nei campi e al seggio a votare: ha partecipato ininterrottamente a tutte le consultazioni, dal plebiscito del 1946 ad oggi, per 73 anni di fila. "Chi va piano va sano e lontano chi va forte va incontro alla morte", ripete sempre Nonna Luisa ad ogni occasione pubblica, soprattutto davanti ai giovani e studenti delle scuole.