A Marcellano, frazione di Gualdo Cattaneo, si è riproposto il fascino del presepe vivente, che vede l'intero borgo tornare indietro nel tempo. Tanti visitatori sono accorsi a quello che è ormai un appuntamento fisso e rappresenta una delle natività più belle e rinomate dell'Umbria. In contemporanea anche a Rasiglia, nel folignate, si è tenuta la storica rappresentazione, così come nella vicina Giano dell'Umbria c'è stato il presepe dei bambini a Montecchio. Presepe vivente molto suggestivo anche a San Giustino (leggi qui), così come in altre zone dell'Umbria.