Natale, le immagini del centro storico di Perugia la sera della vigilia

Atmosfera magica nel centro storico di Perugia nella serata della vigilia di Natale. Le vie e le piazze dell'acropoli sono piene di bancarelle e mercatini, che hanno invaso anche la Rocca Paolina, nell'ambito della rassegna "Natale alla Rocca". Tanti bambini e ragazzi anche alla pista di ghiaccio in piazza Matteotti, mentre una delle attrazioni più gettonate per foto e selfie è l'albero di Natale in piazza IV Novembre. Nel loggiato a fianco al Duomo si può anche ammirare il presepe allestito dalla Diocesi di Perugia. Tantissimi i turisti e residenti che hanno scelto uno degli igloo per un aperitivo o per consumare una bevanda calda.





