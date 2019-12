Il presepe di Marcello Ricotti, anche quest'anno, affascina centinaia di persone che, in auto o a piedi, si trovano a transitare lungo la strada che da Bastardo porta a Montecchio, all'interno del territorio comunale di Giano dell'Umbria. La creazione artigianale di Ricotti si ispira sempre a monumenti o simboli del territorio e quest'anno vede la presenza di una riproduzione della Rocca di Spoleto e del ponte delle Torri (lo scorso anno ci fu un omaggio a Norcia). Quest'anno, inoltre, ricorre la 25esima edizione del presepe realizzato lungo il bordo dell'antica via Flaminia (a pochi passi dagli scavi della villa romana di Rufione, in località Toccioli), all'interno del terreno che circonda la sua abitazione.