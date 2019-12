E' un albero di Natale unico nel suo genere quello realizzato all'aeroporto di Vilnius, capitale della Lituania. Il singolare albero è stato addobbato, se così si può dire, con tutti gli oggetti che non hanno superato i controlli ai varchi e ai metal detector e che sono stati dovuti, quindi, abbandonare da parte dei viaggiatori in arrivo o in partenza dal piccolo paese baltico. E la sua particolarità lo rende oggetto di foto e selfie da parte delle migliaia di viaggiatori che ogni giorno transitano per lo scalo della capitale lituana.



