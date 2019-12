Terremoto in Toscana, le foto via social dall'area dell'epicentro nel Mugello. Danni agli edifici

Terremoto in Toscana. Continuano ad arrivare via social foto dall'area dell'epicentro dello sciame sismico che nella notte tra l'8 e il 9 dicembre ha interessato il Mugello, a poco più di 30 chilometri dalla città di Firenze. La scossa più forte è stata registrata alle ore 4.37, magnitudo 4.5. Mentre proseguono le prime verifiche dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile, i residenti della zona affidano a twitter e a facebook le fotografie dei danni. La Tgr Rai Toscana rilancia puntualmente dal suo profilo che in nottata ha diffuso anche le prime immagini video. Al momento, per fortuna, continuano a non essere segnalati feriti, mentre i danni alle strutture sarebbero diversi. In particolare lesioni a edifici di culto e alle abitazioni più datate. La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze spiega in una nota che "sta monitorando la situazione. L'Unione dei Comuni del Mugello ha aperto la sala intercomunale di protezione civile".

Le prime immagini video dall'area dell'epicentro