Michelle Hunziker: "Divorata dentro dall'ansia, ma ora sono felice". Le foto più belle

Il 4 dicembre tornerà grande protagonista sugli schermi di Canale 5. Condurrà la seconda serie dello show musicale All Together Now insieme a J-Ax. E proprio alla vigilia di una data così importante, Michelle Hunziker si è confessata in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La presentatrice, che non ha mai nascosto di aver attraversato momenti molto complicati nella sua vita, ha rivelato di essere "in una fase di grande cambiamento interiore, una fase positiva. E' arrivato il momento di stare bene. Se nella vita sei abituato a sostenere le prove più dure, senza mostrare l'ansia che ti sta divorando dentro, quando arrivano i momenti belli temi quasi che ci sia la fregatura. Invece bisogna vivere queste fasi completamente ed essere felice, come sono felice io attualmente".