Al tassista eroe il Premio Samaritano

Omaggio al tassista eroe che perse la vita salvando una coppia. Sabato mattina a Petrignano di Assisi, nel parco del Samaritano, è stato assegnato il Premio Samaritano 2019, postumo in memoria di Eugenio Fumagalli, deceduto a gennaio per salvare due giovani fidanzati coinvolti in un terribile incidente stradale sulla Milano – Meda. Una notizia che aveva commosso tutta Italia, tanto che la Pro loco di Petrignano di Assisi ha deciso di attribuire alla sua memoria il “Premio Europeo della solidarietà Giancarlo Tofi”; a ritirare il premio è stata la famiglia del tassista, (il papà Francesco, la sorella Luisa e la compagna Sandra) , dettisi emozionati per il riconoscimento, alla presenza di tanti petrignanesi (anche alunni delle scuole) e di una delegazione di tassisti assisani, che a loro volta hanno portato una targa ricordo. Il Trofeo “Il Samaritano”, in memoria di Giancarlo Tofi che nel 1972 perse la vita per soccorrere un ciclista, viene assegnato ogni anno ad una persona che in campo europeo, dietro segnalazione di enti, autorità, forze di polizia, stampa e quanti operano sulla strada, si sia particolarmente distinta per un atto di generoso e rischioso altruismo.