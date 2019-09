Il corteo storico della Quintana sfila a Norcia

Il corteo storico della Quintana ha sfilato per le vie di Norcia nel pomeriggio di oggi, in vista della Giostra della solidarietà di domenica prossima. Un evento, fortemente voluto a tre anni dal sisma, per tenere alta l'attenzione sul tema della ricostruzione nelle aree dell'Italia centrale ferite dal terremoto. Le rappresentanza dei dieci rioni e dell'Ente sono arrivate in piazza San Benedetto, dove è stato svelato il palio e sono state estratte le dieci dame che sfileranno domenica prossima con i dieci rioni, nonché l'ordine di partenza dei binomi.