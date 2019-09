Pompieropoli fa il pienone in piazza

Straordinaria partecipazione per La notte dei bambini – Pompieropoli, iniziativa inserita all’interno dell’Estate Angelana e in scena a Santa Maria degli Angeli. Alla serata, realizzata dai Priori Serventi 2020 in collaborazione con associazioni e sponsor privati e con l'aiuto del Corpo dei vigili del fuoco, dell’Associazione nazionale del corpo dei vigili del fuoco, in collaborazione con l’associazione Priori Serventi del Piatto di Sant’Antonio abate, la Pro loco di Santa Maria degli Angeli (presieduta da Francesco Cavanna) e il Digipass Assisi, hanno partecipato oltre un migliaio di persone, dalle 18 di pomeriggio fino a mezzanotte circa, quando Pompieropoli si è chiusa con la favola della buonanotte.