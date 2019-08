INCIDENTE ALL'INCROCIO

Schianto, feriti anche due bambini

Nelle foto di Stefano Principi la scena dell'incidente avvenuto intorno alle 23 di lunedì 12 agosto 2019 a Terni, all'incrocio tra via Lungonera e via Turati, dove da oltre un mese non funziona il semaforo. Feriti, in modo non grave, due bambini di 4 e 5 anni e la loro mamma di 32, accompagnati al pronto soccorso.