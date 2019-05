Pullman nella scarpata nel Senese, un morto e 37 feriti

Una persona morta e quattro feriti gravi, 33 quelli che hanno riportato lesioni meno serie, 50 le persone sotto choc. E' questo il grave bilancio dell'incidente avvenuto il 22 maggio 2019, intorno alle 9, sul raccordo Firenze-Siena al km 7+600, tra Badesse e Siena direzione sud. E' rimasto coinvolto un pullman a due piani di turisti stranieri provenienti dall'Est Europa (in gran parte dalla Russia) che si è ribaltato nella scarpata in un tratto rettilineo e in salita. Grazie alla vegetazione e agli alberi, il volo del mezzo è stato attutito evitando ulteriori conseguenze drammatiche. All'interno del pullman erano presenti circa 60 persone, si trovavano a Montecatini e il programma della giornata prevedeva la visita alla città del Palio.

Guarda il video dei soccorsi

La Polizia Stradale sta verificando le dinamiche ed i motivi che hanno portato all'incidente. Sarà ascoltato anche l'autista che si trova ricoverato all'ospedale di Siena mentre alcuni testimoni sono già stati interrogati. Dai primi rilievi, confermati dal comandante regionale toscano della Stradale, il pullman sembra sia sbandato in modo autonomo, forse per una distrazione del conducente o un malore: "Non escludiamo niente, le verifiche sono in corso" ha detto il Questore di Siena, Costantino Capuano giunto sul posto. Le squadre dei pompieri hanno bonificato la zona e intorno alle 11 sono riuscite ad estrarre le ultime 3 persone che risultavano incastrate all'interno del mezzo. Nel momento però che è stato rimosso il pullman, tramite una gru, hanno rinvenuto una persona deceduta, schiacciata dal pesante autobus turistico. Si tratta di una donna di 40 anni, probabilmente la guida del tour. I tre feriti invece sono stati affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati in codice rosso all'ospedale di Siena. Altri feriti sono stati trasportati all'ospedale di Campostaggia a Poggibonsi.

La Usl, attraverso un comunicato, ha precisato che i feriti complessivi sono 37. Di questi trentasette, 33 sono lievi, rientrati in codice verde (19 sono stati trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte dell’Aou Senese e 14 all’ospedale Altavaldelsa di Poggibonsi dell’Ausl Toscana sud est). Quattro feriti, in codice giallo, sono stati ricoverati a Siena. La centrale operativa 118 di Siena, subito allertata intorno alle 9, ha inviato sul posto 2 automediche, Pegaso e ambulanze di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche Anas, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine e Protezione civile. Una trentina di passeggeri non ha richiesto assistenza medica.