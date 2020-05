Frecce Tricolori, iniziato il Giro d'Italia: le foto del passaggio a Milano sopra il Duomo

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Milano con due passaggi sopra piazza Duomo pochi minuti dopo le 11. In piazza centinaia di persone con i volti all’insù hanno accolto la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare con applausi. Il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Renato Saccone hanno assistito allo spettacolo dalla terrazza del Duomo. L’esibizione rientra nelle iniziative in vista della festa della Repubblica. Prima del capoluogo lombardo, le frecce tricolori hanno attraversato i cieli di Codogno, la cittadina in provincia di Lodi, dove si è scoperto il primo focolaio italiano di Coronavirus. Ora la pattuglia acrobatica si dirigerà verso il Piemonte. Martedì il passaggio in Umbria con le scie tricolori nel centro storico di Perugia alle 15,14 (clicca qui)