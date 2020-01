Chiara Ferragni mostra il lato B in bikini a Dubai. E immortala un bacio appassionato con Fedez

Chiara Ferragni e Fedez stanno ancora trascorrendo le vacanze natalizie a Dubai e l'influencer ha diffuso su Instagram una serie di foto che stanno mandando in estasi i fan e, stando ai commenti diffusisi sui social, suscitano anche i commenti (alcuni con un pizzico di invidia) di molte donne.

Chiara mostra un lato B davvero invidiabile mentre in bikini sul bagnasciuga della spiaggia di un hotel di gran lusso tiene per mano il piccolo Leone.

In un'altra foto invece Chiara, avvolta in un abito che traspare la finezza di tutte le forme della nota influenzer, riceve un bacio appassionato sul collo dal suo amato marito Fedez.

Tanto amata e tanto criticata, come sempre. Di sicuro sa come creare la giusta occasione per far parlare di se.