Terremoto in Albania, le prime foto

Le prime immagini che arrivano dall'Albania per il forte terremoto che ha colpito il paese nelle prime ore del 26 novembre 2019. Le fotografie, raccolte soprattutto grazie ai social network, testimoniano crolli e ingenti danni. Il sisma, valutato di magnitudo 6.5, ha scosso l'Albania alle ore 3.45 provocando il cedimento di numerose strutture. La gente si è immediatamente riversata nelle strade. I soccorsi sono subito scattati per cercare di salvare le persone che erano rimaste sotto le macerie. La scossa è stata nitidamente avvertita anche in Italia, in particolare in tutta la Puglia, in parte dell'Abruzzo, in Molise e nelle Marche.

