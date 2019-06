Cinghiale lasciato a decomporsi in strada dopo scontro con un'auto

Incidente stradale nella serata di sabato 15 giugno a Colle di Nocera Umbra tra un'auto e un cinghiale. La vettura non è riuscita ad evitare l'impatto e l'animale è morto sul colpo. La sua carcassa è rimasta a bordo carreggiata per tutto il fine settimana, non essendo attivo il servizio di smaltimento durante i weekend. E i cittadini non l'hanno presa bene.



Servizio integrale a cura di Eirene Mirti sul Corriere dell'Umbria del 18 giugno