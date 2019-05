Festa grande al centro "Aldo Moro"

Entusiasmo al centro “Aldo Moro” di Gubbio in pieno clima da Festa dei Ceri. In tanti hanno voluto partecipare ad una delle ormai tradizionali tappe di avvicinamento al 15 maggio. Quest'anno per l'iniziativa con la cerimonia dell'Alzata, tenutasi mercoledì 8 maggio, è stata la diciottesima edizione. La sfilata guidata da Sandro Pantalissi primo capitano e Valentino Cerbella secondo capitano, con i tre capodieci Claudio Procacci per Sant’Ubaldo, Roberto Compagnone per San Giorgio e Angelo Moscetti per Sant’Antonio è partita dall'ex caserma dei vigili del fuoco e si è conclusa nel piazzale del Centro “Aldo Moro”. Alle 11, con gli squilli del trombettiere Alessio Fiorucci e al suono del Campanone i capodieci hanno lanciato le brocche tra gli applausi.