Fachiro umbro protagonista a La Corrida e Striscia la Notizia

Va alla Corrida e finisce anche a Striscia La Notizia. Il “fachiro” marscianese Andrea Materni, in arte Bladimiro, è riuscito in un solo colpo a realizzare una piacevole doppietta sul piccolo schermo. La sua partecipazione al programma di Carlo Conti non è passata inosservata ai suoi compaesani, ma per tanti è stata una sorpresa. Qualcuno ha infatti scoperto l’apparizione televisiva solo il giorno dopo, quando su Facebook hanno iniziato a circolare le immagini della sua performance. Il personaggio portato nella simpatica gara televisiva di Rai Uno, è stato il famoso (almeno per i marscianesi) fachiro Bladimiro. Uno dei tanti inventati da Andrea Materni, impiegato 45enne che nel tempo libero si diverte, insieme al suo compagno artistico Massimo Amadio, a organizzare spettacoli di magia e cabaret, spesso con bambini e anche in occasioni di beneficenza, come è successo un anno fa al Centro Speranza di Fratta Todina, insieme al gruppo teatrale Green Heart.



Servizio integrale a cura di Massimo Fraolo sul Corriere dell'Umbria del 21 aprile