Nocera Umbra, incidente stradale in galleria sulla Flaminia: quattro persone ferite Le foto

Nel pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, si è verificato un incidente con feriti sulla Flaminia all’altezza di Nocera Umbra.

Sono rimasti coinvolti nel sinistro, avvenuto in galleria, più mezzi tra cui un camion e alcune autovetture.

Sono stati quattro i feriti trasportati dagli operatori del 118 all'ospedale di Foligno. Per fortuna lo spettacolare incidente che ha richiesto un laborioso intervento da parte dei soccorritori e ha causato disagi al traffico, non ha avuto conseguenze particolarmente gravi.

Secondo quanto riferito dai sanitari che hanno soccorso le quattro persone, i feriti sono arrivati al nosocomio folignate con due codici gialli e due codici verdi.