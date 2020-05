L'Umbria si riaccende dopo 69 giorni di chiusura quasi totale dovuta all'emergenza Coronavirus. A Perugia, tra l’emozione di tornare ad alzare la saracinesca e la paura di non farcela, la parola d’ordine è tenere duro e non mollare. Tra coloro che lunedì 18 maggio hanno riavviato la loro attività, i più fortunati - probabilmente - sono parrucchieri ed estetiste che hanno prenotazioni per tutta la settimana. Più fiacca la partenza dei negozi di abbigliamento mentre bar e ristoranti risentono della paura che fa ancora il Covid. E c'è chi raccomanda, comunque, di non abbassare la guardia. Altrimenti si rischia di ritornare nella piena emergenza.

Foto Giancarlo Belfiore