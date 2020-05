Ecco come le parrucchiere si sono preparate alla riapertura

Le parrucchiere di Terni si sono preparate alla riapertura di lunedì 18 maggio 2020.

Sanificazione del locale, pannelli di plexiglass per cassa e lavaggio, mascherine, distanza delle poltrone di oltre un metro, guanti, sterilizzatrice, registro dove annotare i nomi delle clienti e buste per mettere oggetti personali delle clienti, lunghe liste di appuntamenti fino a giugno.

L'attività riprende così.

C'è chi dice che in una giornata lavorativa si potranno accontentare soltanto una decina di clienti, chi invece sostiene che organizzandosi bene forse se ne potranno fare anche di più. Resta il fatto che prima dell’emergenza sanitaria in alcuni saloni i clienti nel fine settimana potevano essere anche quaranta al giorno.

“Riprenderemo l’attività – spiega Roberta Caracciolo, titolare di Diva, presidente della categoria per Confartigianato Umbria e membro effettivo della commissione in Regione per il rilascio delle qualifiche professionali – con la massima attenzione attraverso l'adozione di numerose e rigorose misure di sicurezza igienico-sanitaria. I clienti dovranno prenotare telefonicamente per avere un appuntamento. Abbiamo fatto eseguire la sanificazione del locale. Dopo ogni cliente le postazioni verranno sanificate con disinfettanti professionali sanitari. Importante la sterilizzazione degli strumenti di lavoro. La prima fase consiste in un 'bagno' in acido peracetico seguita dalla sterilizzazione con raggi ultravioletti e poi imbustati. Inoltre i clienti quando entreranno dovranno entrare e passare su un tappeto decontaminante, disinfettare le mani con gel apposito, indossare mascherina, guanti e camice monouso. Noi avremo mascherine ffp2, visiera, guanti ed useremo asciugamani monouso”.

Stesse misure di sicurezza, come da protocollo, anche per tutti gli altri parrucchieri che in queste ore stanno ultimando le ultimi lavori prima della ripartenza.

“Abbiamo appuntamenti – spiegano Claudia Minutillo e Tatiana Colasanti di Det'tagli – fino al 4 giugno. Abbiamo messo i cartelli di non sedersi sui divani perchè da protocollo è vietato e adottato tutte le misure di sicurezza”.

Anche Sonia Chiari dell'omonimo negozio si è organizzata mettendo due clienti ogni due ore.

“Mi sono presa questo tempo perchè devo considerare anche la sanificazione tra un cliente e l'altro. Inoltre all'ingresso con il termoscanner misurerò la temperatura a clienti e personale. Se qualcuno avrà oltre 37.5 non li farò entrare”.

Anche Federica Mazzanti del Million hair, con i soci Arianna Bernardini e Daniele Ceccobelli, si è organizzata con la sanificazione e tutte le misure di sicurezza come da protocollo. “Noi riusciamo – dice Federica – a mettere tre clienti al giorno. La sanificazione e la registrazione sono tornata a farla come quando lavoravo sulle navi da crociera dove si registrava tutto”.

