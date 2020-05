Due principi di incendio, di probabile origine dolosa, sono stati spenti dai vigili del fuoco di Terni nell'arco di poco più di un'ora in città.

E' successo nel pomeriggio di venerdì 8 maggio 2020.

La prima chiamata è arrivata intorno alle 17 e a prendere fuoco sono state sterpaglie e fiocchi di pioppo, che in questo periodo stanno invadendo tutta la città, come ogni primavera, all'altezza dell'edificio ex Dicat, nei pressi del fiume Nera, proprio davanti all'obelisco di Arnaldo Pomodoro.

Le fiamme sono divampate poco distante dalla strada e sulle prime si è pensato che potessero essere partite magari da un mozzicone acceso, buttato via da un'auto in transito.

Meno di un'ora dopo, però, a prendere fuoco è stata anche una zona di vegetazione attigua a ponte Allende, sempre nei pressi del fiume Nera, per intenderci nell'area dei terreni acquistati a suo tempo dalla Ternana per l'ipotetico centro sportivo di Ternanello, progetto poi accantonato.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme alla Polizia locale.

Un testimone ha raccontato di aver visto allontanarsi due ragazzini in bicicletta, subito dopo aver notato il fumo, e al riguardo sono in corso accertamenti.

