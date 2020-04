Coronavirus in Umbria, ad Orvieto, in provincia di Terni, tanti ristoratori hanno aderito a "Risorgiamo Italia", la sera di martedì 28 aprile 2020.

Serrande alzate, locali aperti ma solo simbolicamente, visto che per le restrizioni i ristoranti potranno tornare a lavorare, nella migliore delle ipotesi, dal 1° giugno, secondo quanto anticipato dal premier Conte.

Intanto sono circa un centinaio, di cui un'abbondante sessantina nel centro storico e i restanti nei quartieri ai piedi della Rupe, gli esercenti di bar, enoteche, ristoranti e pizzerie che mercoledì 29 aprile 2020 consegneranno al sindaco, Robdrto Tardani, le chiavi delle rispettive attività.

Un segno di protesta per testimoniare la preoccupazione rispetto alla situazione attuale e alle prospettive per il futuro.

Se gli albergatori, ugualmente preoccupati, fanno capo alle associazioni di categoria, il comparto dell'ospitalità locale ha dato vita ad un comitato spontaneo che ha trovato in Serena Stopponi, del ristorante I sette consoli, ed Enrico Materazzo, della trattoria La pergola, i suoi rappresentanti che saranno ricevuti in Comune per chiedere simbolicamente al sindaco di consegnare a sua volta le chiavi delle imprese al presidente Conte, così da evidenziare le forti difficoltà del comparto.

“Noi ci siamo e siamo pronti a ripartire - mettono in chiaro i ristoratori - ma lo faremo solo quando ci saranno le condizioni tali da garantire sicurezza per noi, le nostre famiglie, i nostri dipendenti e i nostri clienti, nonché condizioni che garantiscano una sopravvivenza economica alle nostre attività, perché ad oggi, con le indiscrezioni che circolano sulle modalità di riapertura, per la nostra categoria sarebbe un suicidio economico”.

Al momento non sembrano esserci stati licenziamenti, ma le situazioni variano da caso a caso. Difficile anche quantificare le perdite stimate, comunque molto consistenti soprattutto per una città a forte vocazione turistica come Orvieto.

“Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità - assicura, dal canto suo, il sindaco, Roberta Tardani - per agevolare i settori più colpiti, per assisterli nella fase della ripartenza e per sensibilizzare tutte le autorità competenti affinché si possa ripartire presto e in sicurezza. In questo senso confidiamo nel lavoro della governatrice Tesei e della giunta regionale che ha ottenuto un nuovo confronto tra Regioni e Governo proprio per delineare un preciso e dettagliato cronoprogramma delle riaperture”.

