Sant'Antonio Abate, pienone alla festa in corso Bersaglieri

Grande successo di pubblico per la festa di Sant’Antonio Abate in corso Bersaglieri. In tanti hanno partecipato alla tradizionale benedizione degli animali. Le solennità si è aperta ieri mattina alle 9,30 con la celebrazione della messae poi la processione per le vie del borgo. Per gli amici a 4 zampe è tornato anche “Amato Bau”, percorso non competitivo di agility dog, con premi per tutti i partecipanti. Accanto agli allestimenti della mostra mercato poi, c’è stata l’esibizione della filarmonica di Pila con ben 35 elementi.

Fotoservizio Giancarlo Belfiore