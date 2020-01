Perugia, Befana sui pattini con i campioni del mondo al PalaBarton (LE FOTO)

Epifania

Perugia, la discesa della Befana da palazzo dei Priori. Ai bambini consegnate 1.300 calze (LE FOTO)

La Befana a Perugia non è arrivata a notte fonda, ma nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. Si è affacciata prima da una finestra di corso Vannucci per salutare i suoi piccoli fan, quindi è apparsa sulla terrazza della loggia del duomo, alla ricerca di un modo per raggiungere la piazza, per poi finalmente scendere dalla torre e distribuire le 1.300 calze offerte per l’occasione dalla Nestlé ...