Bastia Umbra, successo per la festa di Capodanno organizzata da Ente Palio e PaliOpen. Tutte le foto

Soddisfazione a Bastia Umbra per i festeggiamenti di Capodanno promossi e organizzati da Ente Palio di San Michele e PaliOpen. Pienone in piazza Mazzini dove migliaia di rionali, cittadini e turisti hanno festeggiato l'arrivo del 2020. Dopo l'aperitivo del tardo pomeriggio, la cena nella tensostruttura. Nel corso del cenone animazione per i più piccoli e musica grazie a Max Energy e Max Radio che hanno allietato i presenti fino allo scoccare della mezzanotte. Il 2020 è stato salutato con i fuochi d'artificio e i tradizionali brindisi. La festa è andata avanti sino alle 3, grazie alla musica degli Armando Bros che hanno offerto un’accurata selezione delle hit più glamour degli anni Novanta e Duemila, condite da una sana dose di trash. Soddisfatta Federica Moretti, presidente dell’Ente Palio: "È stato un successo strepitoso, considerando anche che è stato il primo Capodanno in piazza nato all’insegna del Palio. Ringrazio sinceramente tutte le persone che ci hanno dato fiducia".

Guarda anche I nuovi nati in Umbria: le foto