Presepe vivente di Rasiglia: le immagini dalla "piccola Venezia" dell'Umbria

Circa 6 mila visitatori hanno affollato il piccolo borgo di Rasiglia, frazione di Foligno, in occasione del presepe vivente che si è svolto giovedì 26 dicembre. Una rievocazione che torna dopo un anno di stop, a cui ha partecipato tutta la popolazione del borgo, con l'organizzazione dell'associazione Rasiglia e le sue sorgenti, presieduta da Umberto Nazareno Tonti. La "piccola Venezia", come è stata ribattezzata, è stata teatro della natività dalle 16 alle 19, affascinando come sempre i tantissimi turisti e visitatori che si sono recati sulla montagna folignate. Il secondo appuntamento con il presepe vivente è in programma il 6 gennaio.