Hanno ceduto alle forti piogge di venerdì 20 e sabato 21 dicembre gli argini del torrente Genna al percorso verde di Pian di Massiano a Perugia. In più punti la staccionata di legno ha capitolato sotto il peso del fango. In particolare nel tratto davanti al bocciodromo. La situazione, considerata pericolosa, da alcuni frequentatori dell’area verde è stata segnalata e il Comune di Perugia è intervenuto subito con una squadra per mettere in sicurezza l'area.

C'è da dire che già in diversi occasioni, durante l'estate scorsa, persone assidue frequentatrici del percorso verde avevano segnalato la pericolosità della situazione augurandosi un intervento risolutivo almeno primo dell'autunno. Ma così non è stato. e oltre agli argini le segnalazioni sono dirette a denunciare lo stato di degrado in cui versa l'area verde dei perugini.

Il Comune di Perugia sta intanto lavorando al risanamento del laghetto del percorso verde.