Eurochocolate attacca bottone e distribuisce "santini"

Ampio sfogo alla fantasia per il claim Attacca bottone dell nuova edizione di Eurochocolate a Perugia dal 18 al 27 ottobre. La kermess del cioccolato è stata presentata venerdì 11 ottobre a palazzo Donini a Perugia, se della giunta regionale, e il patron Eugenio Guarducci per l'occasione ha trasformato il salone d'onore in una stanza dei bottoni. la scelta del luogo è stata anche dettata dal periodo elettorale in cui quest'anno la manifestazione si svolge. Tant'è che Guarducci ha voluto iniziare svelando otto tavolette di cioccolata ciascuna dedicata a un candidato presidente.

Foto Giancarlo Belfiore