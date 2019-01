Capodieci di Sant'Antonio, festa per l'investitura

Festa grande a Gubbio per l'investitura del capodieci di Sant'Antonio Lucio Sollevanti. La cerimonia si è tenuta giovedì 17 gennaio in occasione delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio nella chiesetta dei Neri a Gubbio. Dopo la messa officiata dal vescovo Luciano Paolucci Bedini e dal cappellano del Cero di Sant’Antonio don Marco Cardoni, l'investitura ufficiale di Lucio Sollevanti capodieci del Cero di Sant'Antonio per il prossimo 15 maggio e quindi la festa con la sfilata in corso Garibaldi con la banda comunale e l’assaggio di frappe castagnole e vino. Subito dopo si è svolta la tradizionale cena sotto gli Arconi del Palazzo dei Consoli in via Baldassini.