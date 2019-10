Incidente stradale, due feriti in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre sulla strada statale della Contessa a Gubbio. Due mezzi, un furgoncino e un autocarro si sono scontrati. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave, dopo essere state soccorse dal 118 sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.