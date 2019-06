Forte temporale, garage allagati e tombini saltati

Un temporale di forte entità si è abbattuto su Gualdo Tadino nel pomeriggio del 3 giugno. In pochi minuti strade e scantinati si sono allagati e per la pressione dell'acqua sono saltati i tombini delle fognature. Secondo i dati registrati dalla stazione meteo di Palazzo Mancinelli sono caduti quasi 350 millimetri di pioggia in un'ora e 30 in meno di dieci minuti. Diverse le situazioni critiche per le quali è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Gaifana.