"Adottati" da Gualdo Tadino, a tre anni dal terremoto si sono sposati

La famiglia Galli di Amatrice colpita tre anni fa dal sisma ed “adottata” dalla città di Gualdo Tadino ha realizzato il suo sogno e si è sposata. Il progetto “Gualdo adotta una famiglia”, raccolta fondi lanciata dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Unitalsi, Protezione Civile Area Centro Italia e il Cvs in favore di una famiglia di Amatrice dopo il tragico terremoto che ha colpito la cittadina tre anni fa, ha visto nella giornata di sabato 7 settembre aggiungere un ulteriore tassello al proprio percorso. Il progetto “Gualdo Adotta una Famiglia” è un percorso iniziato poche ore dopo il terremoto del 24 agosto 2016 e che nel corso degli anni ha visto dare un contributo concreto (con l’installazione di tre moduli abitativi per poter ritrovare un po’ di serenità) da parte dei cittadini e delle associazioni gualdesi e non solo. La “famiglia adottata” dalla città di Gualdo Tadino dopo anni di sacrifici e amore ha visto celebrare il proprio matrimonio ad Amatrice, presenti anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti (testimone degli sposi) ed una delegazione di circa 25 persone arrivate appositamente da Gualdo.