Giornata della Memoria, a Torino la 'Run for Mem' arriva in piazza San Carlo

(Agenzia Vista) Torino, 27 gennaio 2019 E' tornata per il terzo anno consecutivo la Run for Mem di Torino, la “corsa per la Memoria” organizzata dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Torino, in occasione del Giorno della Memoria. _Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev