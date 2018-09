Quintana, vandali assaltano taverna del Morlupo

Quintana, i vandali tornano a colpire. Presa di mira nella serata di martedì la taverna del rione Morlupo in via del Campanile. Ignoti tra le 19.30 e le 20.30, quando non c'era nessun rionale all'interno dei locali, hanno imbrattato i muri con le bombolette spray, hanno rotto un vetro dell'ingresso della cucina e messo e danneggiato tavoli e panche. Per accedere è stata forzata la serratura del portone di ingresso della taverna. Appena scoperta la spiacevole visita è stata chiamata la polizia che ha effettuato un sopralluogo e avviato le indagini del caso nel tentativo di risalire agli autori del raid. Forte il rammarico del priore, Elisabetta MAssi Leoncilli Maggi, che scrive in un post: "Amiamo questa manifestazione, gestiamo un patrimonio con tanto amore, difendiamo ogni cosa con il nostro volontariato... poi, entri una sera e vedi questo scempio... atti vandalici eseguiti da bande composte da persone italiane. Tutto è normale. Andrò a fondo a questa cosa come Priore e come cittadina".