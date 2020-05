Foligno, cade mentre fa le pulizie in Comune: resta ferita dopo volo di alcuni metri

Crolla un palchetto sotto il peso dell’addetta alle pulizie negli uffici del sevizio urbanistica del Comune. Tanta paura a Foligno, ma fortunatamente per la donna nessuna grave conseguenza nonostante il volo di diversi metri che l'ha fatta piombare in un vecchio scantinato della struttura. L’operatrice, secondo fonti sanitarie, se l’è cavata con una lieve lussazione di una spalla. L’incidente sul lavoro si è verificato ieri intorno alle 18.15 di martedì 26 maggio 2020, quando è stato diramato l'allarme e sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, ambulanza e polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione operata da polizia locale e vigili del fuoco la donna, classe 1971, stava facendo le pulizie nei locali dove sono situati gli uffici del settore urbanistica del Comune, a corso Cavour, quando per pulire un palchetto in legno ci sarebbe salita sopra. Ma ancora , per cause poco chiare, il palchetto non avrebbe retto e sarebbe crollato sotto il peso della signora che ha fatto un volo di circa due metri.

(foto Marco Cardinali)