Coronavirus, Foligno: al forno in massima sicurezza

di Sergio Casagrande

FOLIGNO - Il Forno Santa Rita di via Napoli è stato tra i primi, a Foligno, ad adottare misure di sicurezza per fronteggiare il rischio di diffusione del virus Covid 19 collocando, prima ancora che scattassero le massime restrizioni e le disposizioni di contenimento del Coronavirus, protezioni in plexiglass al bancone di vendita. Ed ora, visto il perdurare dell’emergenza, ha deciso di rafforzarle ulteriormente al punto da diventare un esempio di come si può fattivamente contribuire a ridurre al minimo i rischi di contagio anche in un luogo commerciale frequentato dal pubblico.Così, dopo la protezioni in plexiglass, da qualche giorno sono nati anche un divisorio per i clienti e un percorso guidato dentro e fuori dal locale, con un ingresso e un’uscita obbligate. E per chi entra c’è addirittura un vasca con il tappeto umidificato con una sostanza a base di cloro per la disinfezione delle suole delle scarpe. Un insieme di accorgimenti che, all’inizio, come quando si decise di collocare la prima barriera di plexiglass a qualcuno è sembrato addirittura eccessivo, ma che ora - alla luce delle continue raccomandazioni alla massima cautela - vengono apprezzate da tutta la clientela.La proprietà preferisce non fornire cifre, ma l’investimento fatto per tutto ciò è stato indubbiamente notevole, visto anche che mercoledì si è aggiunta la sanificazione ambientale straordinaria di tutti i locali del forno eseguito con l’impiego di ozono da una squadra di specialisti dell’Ecolsevice (in alto c'è la fotogallery da sfogliare).

“Era necessario - spiega il titolare Luca Mariucci - per garantire la salute dei miei 14 dipendenti e della clientela. Il pane è un bene di prima necessità e non potevamo di certo non continuare a offrirne la disponibilità in questi giorni di emergenza. Allo stesso tempo, viste le indicazioni che vengono ormai quotidianamente ribadite dalle autorità sanitarie e dalle istituzioni, ci trovavamo nella necessità di dare la massima fiducia a chi esce di casa per raggiungerci”.

- Ma l’emergenza ha cambiato la richiesta dei prodotti da forno?

“Sì. Innanzitutto i volumi di vendita ai privati non sono di certo più quelli di prima della crisi. E neppure quelli delle forniture agli esercizi commerciali, perché molti di quelli più piccoli, insieme a tutti i bar, attualmente sono chiusi. A subire il calo maggiore sono stati tutti i prodotti dolciari e quelli differenti dal pane. Prodotti che in questo periodo pasquale, in tempi normali, sarebbero dovuti essere addirittura una parte determinante della nostra attività. Come pizze al formaggio e colombe che, invece, sono ora marginali. Poi si è azzerata anche la richiesta delle pizze tradizionali. In sostanza ormai l’80 delle richieste è concentrato solo sulla panificazione”.

- Per fronteggiare la crisi avete avviato iniziative particolari?

“Sì. La consegna a domicilio per i privati, per esempio, in tutta la città e anche fuori. Abbiamo stabilito dei costi per le consegne secondo le distanze e le quantità richieste. Si parte da 0 euro di maggiorazione e si sale, giusto per rientrare un minimo nelle spese. Ci sono anche formule di sconto. Per noi che iniziamo a lavorare il pane alle 20 di tutti giorni e lo sforniamo fino all’alba è uno sforzo in più anche fisico, ma lo affrontiamo con coscienza. Nell’emergenza tutti devono fare sacrifici”.

- Trovate difficoltà nell’approvvigionamento delle farine?

“Finora no. Le vere difficoltà le abbiamo negli sprechi. Che sono aumentati e che per alcuni prodotti non possiamo ridurre per non rischiare di trovarci sprovvisti di fronte a una domanda che seppur calata, è fortemente variabile e incostante”.