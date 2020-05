Schianto aereo in Pakistan, le immagini. Ci sono dei sopravvissuti

Sono almeno due i passeggeri sopravvissuti allo schianto dell’aereo Airbus A320 della Pakistan International Airlines, precipitato con 107 persone a bordo durante le fasi di atterraggio all’aeroporto di Karachi (il video, clicca qui). Lo hanno riferito le autorità dell’aviazione civile pakistana. Sono invece circa una decina i corpi recuperati dall’area dell’incidente. Uno dei sopravvissuti, un manager del settore bancario, è in condizioni stabili, secondo quanto riferito da Murad Ali Shah, governatore del Sindh, la provincia della quale Karachi è capoluogo, che ha visitato l’uomo in ospedale. Secondo Sumair Nizami, portavoce della Pakistan International Airlines, potrebbero esserci altri sopravvissuti e le misure di recupero sono ancora in atto.