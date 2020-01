Allo zoo di Magdeburgo, in Germania, sono venuti alla luce tre cuccioli di leone bianco. Come riportato da Wikipedia, la sua colorazione - molto rara in natura -è un caso di polimorfismo genetico legato ad una condizione di leucismo, che causa una colorazione pallida e simile a quella delle tigri bianche. La condizione è simile, anche se con effetti opposti, al melanismo tipico della pantera nera. Questo è confermabile visivamente anche dalla colorazione dei suoi occhi, che non è rossa, tipica degli animali albini, ma è uguale a quella dei suoi simili non bianchi, generalmente azzurra. Le immagini esclusive realizzate da LaPresse.



