Burri, aste super per due opere

Sacco Nero Rosso è stato battuto a 988.750 sterline (1.116.500 euro). Rosso Plastica a 488.750 (551.900 euro).

Due realizzazioni di Alberto Burri sono state cedute "al martello" durante "Pensando Italiano", l'asta annuale dedicata ai capolavori del Belpaese organizzata da Christie's in occasione della Frieze Week, quattro eventi di compravendita con opere eccezionali provenienti tutte dal XX e XXI secolo.

Al numero 8 di King Street, nel cuore di Londra, la più grande compagnia d'aste del mondo giovedì 4 ottobre ha proposto ai suoi raffinati e facoltosi clienti alcuni veri e propri gioielli dell'arte italiana. Da Lucio Fontana ad Alighiero Boetti, passando per Michelangelo Pistoletto, Giorgio Morandi, Salvatore Scarpitta, Gino Severini e tanti altri: molti dei principali maestri del Novecento erano rappresentati da tele, sculture e manufatti, attirando l’attenzione di acquirenti da tutto il mondo.

In una serata in cui la gemma era "Concetto spaziale, la fine di Dio" di Lucio Fontana (ceduto alla bellezza di quasi 20 milioni di euro, 19.319.300 per l'esattezza), Christie's ha collezionato vendite per 40.408.000 sterline complessive (45 milioni e 629 mila di euro). I due capolavori di Alberto Burri non hanno affatto deluso le attese.

Sacco Nero Rosso, una tela realizzata nel 1957 (acrilico, combustione plastica e vinavil su tessuto, 38 per 46 centimetri), era il lotto numero 113. Proveniente inizialmente dalla galleria L'Obelisco di Roma, passata poi alla Anne Abels di Colonia, nel 1960 l'opera era diventata pezzo pregiato di una collezione privata, da lì la cessione alla proprietà attuale.

Stimata tra le 450mila e le 600mila sterline, ha ricevuto l'apprezzamento del pubblico, pronto a contendersela a suon di rialzi fino a sfiorare il milione di sterline, risultando uno dei pezzi più ricercati dell'intera serata.

E' passato di mano anche Rosso Plastica, eseguito nel 1966 (plastica e combustione su Cellotex, 21 per 38 centimetri), lotto 121 dell'asta. In questo caso l'opera era stata acquistata direttamente dall'artista nell'anno stesso della sua realizzazione.

Sul retro, infatti, riporta la scritta "Marotta con amicizia Burri Grottarossa 66". Il capolavoro era rimasto sempre di proprietà della famiglia che l'aveva comprato allora, passando di mano soltanto per discendenza. Rosso Plastica era valutato tra le 450 e le 650mila sterline. L'offerta più alta è stata di 488.750, sopra i 550mila euro.

Come sua centenaria abitudine, la casa d'aste inglese non ha comunicato i nomi degli acquirenti.