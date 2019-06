Gelato per cani, c'è chi ci ha pensato

Due gusti, vaniglia e yogurt, rigorosamente dietetici e, tra gli ingredienti, proteine del latte e vegetali. Così è pronto l'Icebau, il gelato per cani,proposto come novità dell'estate dallo storico bar Archetti di corso Cavour a Perugia. “Nel quartiere molte persone hanno animali domestici - racconta la titolare del bar Simonetta Moretti -, inoltre la nostra via è frequentata dagli studenti di Veterinaria, insomma sono in tanti i clienti che durante la giornata entrano accompagnati dai loro cani e abbiamo pensato di proporre qualcosa in linea con la tendenza ormai in voga in tutte le città: creare spazi e servizi per i nostri amici a quattro zampe”. E i primi avventori si sono fatti vivi? “Senz'altro” assicura Simonetta “Abbiamo già venduto diverse vaschette”. La titolare, comunque, ci tiene a sottolineare che a proporre il lancio dell'Icebau è stata Rosita Tinarello, una delle due dipendenti del bar: “Ho il cane anch'io e so che il gelato gli piace molto, così ho visto che il prodotto era in commercio e mi sono informata per proporlo”, spiega Rosita.

A produrre il gelato, in vaschetta venduta al costo di 2,50 euro, è un pasticcere umbro. “Il prodotto peraltro è rigorosamente dietetico tanto che può essere adatto anche per diabetici e celiaci”, annota Paola, anche lei dipendente del bar.

La proposta di Rosita, oltre a trovare il consenso della titolare, è piaciuta molto anche al figlio di quest'ultima, Simone Morini, neolaureato in marketing e management internazionale. Anche lui ha sostenuto l'idea: “Mi è sembrata un'opportunità non solo da un punto di vista commerciale - commenta Simone - ma anche come atto provocatorio contro l'abbandono degli animali domestici, fenomeno in costante crescita”.

Per ora l'insegna dell'Icebau è provvisoria, al bar Archetti assicurano però che presto avranno una locandina appropriata che renda onore alla “trovata”. “C'è anche da dire - conclude la titolare - che nel centro storico siamo gli unici a proporlo e dobbiamo mettere bene in evidenza la novità”.