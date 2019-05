L'auditorium restaurato fa subito il pieno di visitatori

L'apertura straordinaria di San Francesco al Prato dopo vent'anni di restauri fa registrare oltre mille visitatori in poco più di mezza giornata. Ha risposto così la cittadinanza all'anteprima esclusiva per conoscere meglio la storia e la portata culturale di questo importante patrimonio trasformato in auditorium, unico al mondo. Si sono svolte visite guidate organizzate dall'Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, in collaborazione con il Comune. Appuntamenti (uno ogni mezz'ora), condotti da operatori esperti (Guide dell'Umbria) che si sono resi disponibili volontariamente per un evento così importante, andato in overbooking in soli quattro giorni. Ad aprire la prima visita sono stati il direttore dell’Accademia, il professore Emidio De Albentiis, e Valentina Borgnini, storica dell’arte che da oltre vent’anni studia la storia di questo monumento, e di cui ha pubblicato un testo approfondito. Per l'occasione erano presenti il presidente della Fondazione dell'Accademia, l'avvocato Mario Rampini, l'assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Calabrese, e i tecnici comunali che hanno seguito il lungo iter dei lavori di restauro. A ripercorrere gli ultimi cinque anni di cantiere (che contava su 4,3 milioni) è stata l’ingegnere Margherita Ambrosi, responsabile dei lavori per il Comune di Perugia. Lavori che, sinteticamente, hanno consentito finalmente il rinnovato utilizzo, con principale destinazione auditorium, ma con un potenziale funzionale di grande rilievo, sia per rappresentazioni artistiche, dalla danza al teatro, che per eventi culturali e convegnistici.