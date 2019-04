Comitato Chianelli, borse di studio da 100 mila euro per la ricerca

Sono intitolate a Giuseppe Capociuchi e a Federica Franceschini le due borse di studio da 50 mila euro ciascuna donate dal comitato per la vita “Daniele Chianelli” in favore della ricerca. Sosterranno gli studi del dottor Vincenzo Perriello e della dottoressa Barbara del Papa. Ammonta invece a 5 mila euro il premio intitolato al professor Antonio Tabilio, quest’anno assegnato al dottor Lorenzo Brunetti. Le due borse da 50mila euro ciascuna sono assegnate agli studi del dottor Vincenzo Perriello su “Le cellule CAR-T nelle terapie delle neoplasie ematologiche” e della dottoressa Barbara del Papa su “Il gene NOTCH 1 nella leucemia linfatica cronica ed applicazioni terapeutiche”. Se ne è parlato al convegno che si è svolto alla Sala Rita Levi Montalcini del Centro di ricerca emato-oncologico di Perugia, a cui hanno partecipato il direttore dell’azienda ospedaliera, Emilio Duca, il direttore della Struttura complessa di Ematologia, Brunangelo Falini, la responsabile del Laboratorio di Citogenetica e Genetica, Cristina Mecucci, la responsabile del Laboratorio di differenziazione cellulare, Franca Falzetti, e Andrea Velardi, responsabile del programma Trapianti. "Il Comitato Chianelli – ha spiegato il presidente Franco Chianelli – prosegue in un massiccio impegno per la ricerca che in questi 29 anni ha superato i 15 milioni di euro. Siamo convinti infatti che investire su giovani e talentuosi ricercatori sia l’arma vincente per sconfiggere terribili malattie e mantenere alto il livello della prestigiosa scuola dell’ematologia perugina”.