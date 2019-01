Bracconieri in azione con fari alogeni, trappole a scatto e app per richiamare gli uccelli

Nove denunce per bracconaggio tra Spoleto e la Valnerina. Negli ultimi giorni, infatti, i carabinieri forestali hanno scoperto vari escamotage utilizzati dai cacciatori ma vietati dalla legge. Uno di questi riguarda l’utilizzo di un faro alogeno come sorgente luminosa che due persone utilizzavano per cacciare di notte l’avifauna acquatica presso un laghetto artificiale. Altri bracconieri facevano uso di smartphone con apposite applicazioni per il richiamo degli uccelli e, con questo espediente, avevano ucciso numerosi esemplari appartenenti a specie protette.

Un cacciatore di frodo, dedito alla cattura dei fringuelli, aveva al seguito più di mille cartucce e ne deteneva altre quattromila presso la sua abitazione. All’interno di uno dei boschi controllati i militari hanno trovato anche una trappola a scatto per la cattura di cinghiali. In questo caso i carabinieri forestali avevano predisposto dei servizi mirati di monitoraggio dell’area che hanno consentito loro di sorprendere il responsabile. Quest’ultimo non aveva nemmeno la licenza di caccia ed è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di furto venatorio.