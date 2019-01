Neve sull'Umbria, disagi sulle strade - FOTOGALLERY

Una coltre di neve ha coperto mezza Umbria nella notte fra giovedì 3 e venerdì 4 gennaio, creando non pochi disagi alla circolazione soprattutto nelle ore notturne in tutta la zona dell’Appennino. Un risveglio sotto zero anche a Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino (dove sono entrati in azione gli spazzaneve), Gubbio e più in generale la fascia appenninica. Una “spolverata” anche ad Assisi, dove alcune suore dirette verso la basilica di San Francesco in auto sono rimaste bloccate a causa della strada ghiacciata e sono state soccorse. A Foligno colpito soprattutto il centro storico, dove non sono mancati gli incidenti stradali a ridosso di alcune rotatorie. Diverse le vetture che sono rimaste intrappolare nelle rampe di acceso dei garage. Mentre un uomo in sella alla bici per via del manto viscido è caduto a terra, riportando una brutta ferita al piede. Nella zona di Valfabbrica sono caduti tra i 20 e i 30 centimetri di neve. Lungo la vecchia Flaminia, è rimasta bloccata la vecchia salita dei Fiammiferi dopo che tre camion sono rimasti di traverso. Forti disagi da Valfabbrica a Fossato di Vico sulla Perugia-Ancona. Grazie al tempestivo intervento di vigili del fuoco sono state liberare in poco tempo tutte le maggiori arterie stradali.