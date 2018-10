Cani e gatti finalmente insieme: ecco dove

Cani e gatti non sempre vanno d’accordo? Il Perugia Pet, la manifestazione dedicata agli animali da compagnia, in programma il 6 e 7 ottobre ad Umbria Fiere di Bastia Umbra, in provincia di Perugia ha reso non solo possibile, ma anche felice (per il pubblico), la convivenza tra i nostri migliori amici a quattro zampe.

Nei due giorni della kermesse, infatti, accanto all’Esposizione Internazionale Canina Enci, organizzata dal Gruppo Cinofilo Perugino, il salone ospiterà -per la prima volta- anche l’Esposizione Internazionale Felina, a cura del Cat's Village, riconosciuto da A.N.F.I. Associazione Nazionale Felina Italiana.

Nei padiglioni dedicati a ciascuna delle due Esposizioni, gli appassionati potranno ammirare gli esemplari più belli, provenienti da tutto il mondo, protagonisti di gare di bellezza, di agility, raduni di razza e spettacolari esibizioni.