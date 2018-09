Ultime ore per la passerella Telfer

A Terni, nel corso della mattinata di venerdì 25 settembre, ha preso il via lo smontaggio della passerella Telfer, nei pressi di Papigno. La struttura in ferro sarà divisa in tre pezzi, ma non demolita. Non appena saranno concluse le operazioni, a cura del Comune, sarà riaperta al traffico la strada Valnerina.