Dai materassi ai mobili rotti. Da materiali di risulta a secchi di vernice, addirittura una intera cucina. Il fatto singolare però è che tutto questo materiale ormai in disuso giace non in una sola area, ma in tante mini discariche ravvicinate nelle campagne di Napoletto. Zona poco fuori Spoleto,lungo la strada che conduce verso Terni.