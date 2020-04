Le foto Crollo ponte Aulla, incredibili immagini. Anas: "Non erano in corso lavori"

Immagini incredibili a cui è impossibile abituarsi: ancora una volta un ponte crollato in Italia. E in questo caso c'è da ringraziare l'emergenza Coronavirus che riducendo drasticamente il numero dei cittadini presenti sulle strade, forse indirettamente ha salvato la vita ad alcuni di loro. Le foto del crollo dell'infrastruttura di Albiano Magra non hanno bisogno di grandi commenti. Il ponto, lungo 258 metri, non era interessato da interventi al momento del crollo. Lo fa sapere Anas, in una nota, puntualizzando che i tecnici della società sono intervenuti per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. A causa del crollo, spiega la nota, "la ex strada provinciale 70, ora strada statale 330, è chiusa in località Albiano Magra (km 10,500) nel comune di Aulla (Massa Carrara) e il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il tratto è recentemente rientrato nella competenza Anas".